Наливайченко встретился с Саакашвили в варшавском аэропорту

Лидер общественного движения "Справедливость" Валентин Наливайченко встретился сегодня в аэропорту Варшавы с Михаилом Саакашвили. Вместе с координатором своего движения Маркияном Лубкивским в Польшу Наливайченко прибыл утренним рейсом МАУ из Киева.

Как сообщили источники LB.ua, встреча состоялась в лобби приаэропортового отеля Marriott в узком и широком форматах. В широком - с европейскими правозащитниками и юристами при участии американских партнеров. В узком - втроем. Во время встречи обсуждался план международной защиты Саакашвили.

Встреча длилась больше часа, после чего Саакашвили отбыл в Брюссель для встречи с депутатами Европарламента.

Напомним, что 26 июля стало известно, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили. Бывший губернатор Одесской области в тот момент находился в США. С тех пор он находится за границей, но намерен вернуться в Украину 10 сентября.

На днях Украина получила от Главной прокуратуры Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадицию Михаила Саакашвили.