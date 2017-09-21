Наливайченко вызвали на допрос в СБУ по делу о захвате власти

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко был вызван на допрос из-за дела о захвате власти

Об этом говорится в повестке, которую получил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, передает "Украинская правда".

Согласно фабуле, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК Украины. Речь идет о действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Дело было внесено в Единый реестр досудебного расследования еще 15 июля 2016 года.

Согласно материалам дела, опубликованным в решении суда, с января 2015 года неустановленные лица из числа членов общественного движения "Украинский выбор - Право народа" и других общественных организаций незаконно присваивают властные полномочия органов власти и местного самоуправления с целью захвата государственной власти в Украине.

"Государственные и неправительственные центры России с целью дестабилизации ситуации в Украине создают в областях альтернативные органы местного самоуправления, в том числе путем регистрации так называемых "народных общин" как отдельных субъектов публичного права", - сказано в документе.

Согласно информации следствия, указанные лица создают военизированные и вооруженные формирования из числа экс-сотрудников СБУ, "афганцев" и участников АТО на Востоке, для охраны руководства так называемых "территориальных общин", противодействия возможным попыткам препятствования их деятельности со стороны правоохранительных органов и патриотически настроенных активистов.