Наливайченко заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

Бывший председатель Службы безопасности Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил в интервью телеканалу ZIK, что будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году.

"Я человек, который определился для себя. И самое главное, что с движением "Справедливость" мы несколько лет работали для того, чтобы иметь план для страны, иметь видение, иметь поддержку. Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да", - сказал Наливайченко.

В мае 2018 года в авторской программе главного редактора "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" Наливайченко заявлял, что будет баллотироваться в президенты, если будет доверия людей.