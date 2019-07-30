Нам предлагали не трогать главу КГГА за вознаграждение - Богдан

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему подходили "смотрящие" над Киевом и просили не снимать городского голову Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации за определенное финансовое вознаграждение.

"Ко мне подходил один из адвокатов так называемых "смотрящих" и высказал предложение, поскольку работа с бюджетом горсовета позволяет получать им 40 млн долларов в год, он попросил не трогать главу городской администрации и предложил разделить этот доход пополам. Я не был готов к такому разговору и не зафиксировал его, но передам данные о ней правоохранительным органам", - заявил Богдан на пресс-конференции во вторник.

Глава Офиса президента также отметил, что в 2014 году Виталий Кличко был назначен председателем КГГА на основании смены президента Украины и определенных политических договоренностей, однако теперь не хочет освободить должность согласно этой же норме.

Богдан заявил, что у него было две встречи с Кличко на которых он шесть раз просил его "отказаться от института смотрящих в Киеве и стать действительно народным мэром".

"Он большой человек, но он потерял контроль в Киеве. Он подтвердил, что не контролирует ситуацию в городе. Он не задействован в коррупции, но иногда он пользуется возможностью передвигаться частным транспортом", - добавил Богдан, очевидно имея в виду расследование программы "Схемы" совместные перелеты Кличко на самолете с Вадимом Столаром и Максимом Микитасем.