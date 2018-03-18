НАН Украины избрала 21 академика и 67 членов-корреспондентов

7 марта состоялось Общее собрание НАН Украины, в ходе которого были избраны действительные члены (академики) и члены-корреспонденты НАН Украины. На 22 вакансии академиков были выдвинуты и зарегистрированы 60 кандидатов, на 69 вакансий членов-корреспондентов - 229 кандидатов (по 84 специальностям).

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Лидия Суржик. По ее словам, тайным голосованием были избраны 21 академик и 67 членов-корреспондентов НАН Украины.

"Таких скандальных выборов я не помню", - заявил уважаемый ученый-академик, пожелавший остаться неизвестным!

"Эти выборы, как никакие другие, проявили свою теневую сторону. И вместе с тем показали, что в академии есть силы, которые способны противостоять "системе" и нацелены на положительные изменения", - отмечает автор.

Подробнее о ходе выборов в НАНУ читайте в материале Лидии Суржик "(Не)проходные" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".