Напад на "Схеми": керівнику Укрексімбанку повідомили нову підозру

Керівнику Укрексімбанку інкримінують перешкоджання діяльності журналістів та незаконне утримання людей.

Про це Київська міська прокуратура повідомила у Телеграмі.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 8 жовтня повідомлено про нову підозру одному з керівників державного банку у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми".

Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

Як повідомлялося, знімальна група програми "Схеми" заявила про напад 4 жовтня під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку. За інформацією журналістів, голові правління цієї фінустанови Євгену Мецгеру не сподобалося одне із запитань, після чого охорона застосувала силу до оператора, відібрала техніку та флешку із записаним відео. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв'ю та самого нападу було видалене, повідомили журналісти.

Пізніше журналісти "Схем" заявили, що відновили відео, видалене працівниками Укрексімбанку під час нападу на знімальну групу. На цьому відео, зокрема, за інформацією журналістів, зафіксовані Мецгер, директор департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимир Пікалов, директор департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігор Тельбізов та інші.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу).

Посольства США і Великої Британії в Україні висловили стурбованість через ситуацію з нападом на журналістів програми "Схеми" в Укрексімбанку.

В Офісі Президента виступають за відсторонення від посади голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера через конфлікт із журналістами програми "Схеми", заявив радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк.

6 жовтня Мецгер заявив, що складає повноваження на час проведення слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку. Наглядова рада Укрексімбанку на екстреному позачерговому засіданні прийняла рішення відсторонити голову правління Мецгера від здійснення повноважень на час проведення внутрішнього розслідування.

Прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець 6 жовтня заявляла, що посадовці Укрексімбанку, які є фігурантами справи щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів програми "Схеми", уникають отримання повідомлень про підозру від правоохоронців.

7 жовтня у Київській міській прокуратурі поінформували, що повідомлення про підозру вручено двом фігурантам справи про перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми" в Укрексімбанку.