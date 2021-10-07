Напад на журналістів в Укрексімбанку: одному з фігурантів справи повідомили про підозру

Одному з фігурантів справи про перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми" в Укрексімбанку вручили повідомлення про підозру.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Київська міська прокуратура.

За погодження Голосіївської окружної прокуратури Києва органом дізнання Голосіївського управління поліції вручено повідомлення про підозру одній зі службових осіб банку за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1, 3 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Місцезнаходження ще однієї службової особи банку, відносно якої також складено повідомлення про підозру, встановлюється.

6 жовтня, правоохоронці прийшли до Укрексімбанку, щоб вручити повідомлення про підозру фігурантам кримінальної справи щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів програми "Схеми".

Знімальна група програми "Схеми" заявила про напад 4 жовтня під час інтерв'ю з главою Укрексімбанку. За інформацією журналістів, голові правління цієї фінустанови Євгену Мецгеру не сподобалося одне із запитань, після чого охорона застосувала силу до оператора, відібрала техніку та флешку із записаним відео. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв'ю та самого нападу було видалене, повідомили журналісти.

Пізніше журналісти "Схем" заявили, що відновили відео, видалене працівниками Укрексімбанку під час нападу на знімальну групу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (за ч. 1 ст. 171 ККУ).

Посольства США і Великої Британії в Україні висловили стурбованість через ситуацію з нападом на журналістів програми "Схеми" в Укрексімбанку.

В Офісі Президента виступили за відсторонення від посади голови правління Укрексімбанку Мецгера через конфлікт із журналістами програми "Схеми", заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

6 жовтня Мецгер заявив, що складає повноваження на час проведення слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку.

Наглядова рада Укрексімбанку на екстреному позачерговому засіданні прийняла рішення відсторонити голову правління Мецгера від здійснення повноважень на час проведення внутрішнього розслідування.

Прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець 6 жовтня заявляла, що посадовці Укрексімбанку, які є фігурантами справи щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів програми "Схеми", уникають отримання повідомлень про підозру від правоохоронців.