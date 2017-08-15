НАПК хочет привлечь Симоненко к ответственности за финансовые нарушения КПУ

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) просит суд привлечь к административной ответственности главу Компартии Украины Петра Симоненко.

Об этом свидетельствует постановление Подольского райсуда Киева от 7 августа, опубликованное в Едином реестре судебных решений.

Согласно протоколу об админнарушении, при анализе отчета КПУ установлен ряд нарушений при получении денежных взносов.

"Это свидетельствует о нарушении первым секретарем ЦК КПУ установленного законом порядка получения вклада в поддержку политической партии, а соответственно, и совершение им административного правонарушения", - указано в документе. Читайте также: Нардеп говорит, что наткнулась в Испании на "таварища" Симоненко

Вместе с тем, суд отказался рассматривать дело, поскольку оно "территориально не находится в пределах юрисдикции Подольского райсуда". Дело было возвращено в НАПК, чтобы агентство направило его в другой суд.

Напомним: Минюст подал в Окружной административный суд Киева иск о запрете Компартии в связи с тем, что символика, устав и название партии не соответствуют принятым законом о декоммунизации. В декабре 2015 г. суд запретил деятельность КПУ по иску Минюста. Читайте также: В Херсоне разогнали коммунистический митинг

В январе 2017 года Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции сообщил, что КПУ должна отчитываться о своем имуществе и финансах. В ведомстве пояснили, что решение Окружного административного суда Киева о запрете деятельности КПУ пока не вступило в силу, так как было обжаловано партией в апелляционном порядке.