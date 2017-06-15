НАПК хотят использовать как инструмент для политических манипуляций накануне выборов – Корчак

Глава Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак усматривает политическую подоплеку в раздающейся в последние месяцы жесткой критике работы Агентства.

"НАПК хотят контролировать в части ручного регулирования процесса проведения проверки: в ручном режиме легко решать вопросы, в отношении кого можно проводить проверки, а кому отказывать в проведении проверки", - сказала Н.Корчак в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Говоря о функции НАПК по контролю финансирования политических партий глава Агентства отметила: "В условиях подготовки Украины к предстоящим выборам, имея такой инструментарий, как НАПК, можно влиять на политических конкурентов – заказывать определенные громкие дела по отношению к политически неудобным партиям или определенным деятелям".

"Некоторые хотят получить определенные политические преференции, и тогда Нацагентство станет прекрасным средством манипуляции как общественным мнением, так и в вопросах решения определенных политических проектов", - выразила мнение Н.Корчак.

В связи с этим давлением, по ее словам, вне зависимости от того, успешна или нет работа НАПК, у Агентства "никогда не будет сторонников".

"Национальное агентство боятся. Могу сказать, что когда проводятся плановые проверки государственных органов, то в соответствующих ведомствах сотрудники шепотом говорят, что НАПК действительно работает", - добавила Н.Корчак.