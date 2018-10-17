НАПК может исключить АП из перечня коррупционных должностей

Руководитель НАПК Мангул утверждает, что при создании перечня были допущены ошибки

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) планирует пересмотреть перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков, который в настоящее время возглавляет руководитель Администрации президента и его заместители. Из обновленного списка руководство АП могут убрать, передает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

Как отмечается, недавно НАПК предоставил заключение о необязательности декларирования для работников президентского офиса.

Сейчас в Администрации президента работает более 400 человек, на зарплату которых из бюджета в этом году выделили 300 млн грн. Но АП не имеет юридического статуса, ее сотрудники оформлены в Государственном управлении делами (ГУД). С 2016 года работников АП Верховная рада лишила статуса госслужащих, внеся по инициативе самой АП соответствующие изменения в закон о государственной службе.

Эти изменения позволяют руководству АП подавать декларации о доходах на добровольных началах и не нести ответственность за декларирование недостоверной информации.

"В начале лета соответствующий вывод сделало именно НАПК. Хотя еще в 2016 году Агентство создало перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупции, декларации которых должны проверяться в первую очередь. На первое месте перечня поставили руководителя АП и его замов, как людей, которые пишут законопроекты, создают реформы и, соответственно, влияют на политико-экономическую ситуацию в стране. В 2017 году этот перечень переутвердили", - пишет издание.

Теперь руководитель НАПК Александр Мангул утверждает, что при создании перечня были допущены ошибки. Ведь это было одно из первых решений Агентства, в которой не было выработанной соответствующей методологии определения коррупционных должностей.

В свою очередь глава НАПК обещает, что перечень пересмотрят.

Исходя из этого, руководство АП уберут и из списка потенциально самых коррупционных должностей.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины вместе с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг создали механизм для торможение расследований в отношении энергетики.