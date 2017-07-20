НАПК начало полную проверку деклараций Тимошенко за два года

Тимошенко в своей декларации не указала ни жилья, ни автомобилей, ни миллионов наличными (как это сделали другие). Будут проверять.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало полную проверку электронных деклараций лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко за 2015 и 2016 годы.

Как сообщает агентство "Українські новини", решение о начале проверки было принято на заседании агентства.

Проверка декларации длится 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении, и в случае необходимости сроки могут быть продлены, но не более чем на 30 календарных дней.

По информации агентства, полная проверка деклараций Тимошенко начата на основании информации Генеральной прокуратуры.

Напомним, что Юлия Тимошенко задекларировала за 2016 год 876,7 тыс. грн доходов. Согласно декларации, Тимошенко арендует жилой дом (588 кв. м) в Козине Киевской области у своей двоюродной сестры. Транспортных средств у Тимошенко нет.