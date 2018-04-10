НАПК начало полную проверку е-деклараций Луценко, Сытника и Холодницкого за 2015-2017

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало полную проверку электронных деклараций генерального прокурора Юрия Луценко, директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника и специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за 2015-2017 годы.

Соответствующие решения были приняты на заседании агентства во вторник, передают Українські Новини.

Также НАПК полностью проверит е-декларации главы Национального банка Якова Смолия, председателя Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания Олега Наливайко и председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрия Терентьева за 2015-2017 годы.

Кроме того, будет проверена е-декларация временно исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталия Трубарова за 2017 год.

Как сообщали Українські Новини, НАПК начало полную проверку е-деклараций Порошенко, Парубия, Гройсмана и членов Кабмина за 2017.

НАБУ подозревает Холодницкого в давлении на суд, чиновников и свидетелей для неправдивых показаний.