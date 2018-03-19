НАПК начало полную проверку е-деклараций нардепов Ляшко и Лозового

Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 14- ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем принятия этих решений. Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:

Заболотный Александр Григорьевич, депутат Малоданиловской объединенной территориальной общины Дергачевского района Харьковской области, по 2016 год, Ильев Святослав Николаевич, начальник отдела розыска и обработки материалов ДТП Управление патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции, 2015 год; Куйбида, президент Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, за 2016 год; Святаш Дмитрий Владимирович, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 и 2016 годы; Трачук Олег Вячеславович, начальник следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, Генеральной прокуратуры Украины, 2015 и 2016 годы; Цигикал Петр Александрович, директор Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины, 2015 и 2016 годы; Антипова Ирина Леонидовна, судья Кировоградского районного суда города Кировограда. 2015 и 2016 годы; Балицкий Евгений Витальевич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 год; Лозовой Андрей Сергеевич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленной); Ляшко Олег Валерьевич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленной); Павлюк Светлана Александровна, заведующая сектором по работе с персоналом территориального управления Государственной судебной администрации в г. Киеве, 2015 и 2016 годы; Сотник Елена Сергеевна, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленной) и 2016 (исправленной); Фомин Виктор Анатольевич, судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области 2015 и 2016 годы; Шуфрич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленной).

Вместе с этим были приняты решения о результатах осуществления полной проверки очередных 9-ти электронных деклараций. Решение о результатах осуществления полной проверки еще 9-ти е-деклараций касались 8-ми лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило и направило в Национальную полицию Украины обоснованные выводы по результатам проверки деклараций 2015 и 2016 годы, представленных городским головой города Лиман Донецкой области Петром Цимиданом, в которых он не указал имеющиеся недвижимость, транспорт, деньги и предприятия.

В ноябре 2017 года Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) внесло 15 предписаний высокопоставленным чиновниками 4 руководителям органов местного управления о нарушении требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"На сегодня Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло 15 предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что предписания были вынесены по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок органов государственной власти и местного самоуправления по организации работы по предупреждению и выявлению коррупции.