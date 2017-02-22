НАПК начало проверку е-деклараций Порошенко, Гройсмана и членов правительства

В среду, 22 февраля, на заседании Национальное агентство по предупреждению коррупции было принято решение о начале полной проверки деклараций президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров. Об этом сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий на своей странице в Facebook.

По слова заместителя председателя НАПК, в среду было созвано внеочередное заседание агентства, на котором был расмотрен данный вопрос.

"Сегодня созвано заседание, на котором единогласно было принято решение о начале полной проверки Президента Украины, премьер-министра Украины и членов Кабинета Министров Украины", - написал Радецкий. Также он отметил, что полная проверка деклараций Порошенко, Гройсмана и членов Кабмина будет длиться 60 календарных дней.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 17 февраля вступил в силу порядок проверки е- деклараций чиновников Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.