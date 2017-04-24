НАПК начало проверку е-деклараций за 2016 Порошенко и министров

Старт проверок новых деклараций не отменяет проверку всех деклараций за 2015 год.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) продлило до 90 дней срок проведения полной проверки электронных деклараций премьер- министра Владимира Гройсмана и 19 членов Кабинета Министров за 2015 год.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства в понедельник, передают Українські Новини.

Не была продлена полная проверка деклараций министра внутренних дел Арсена Аракова, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, а также исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

При этом на заседании озвучивалась информация об итогах проверки их деклараций.

Проверка деклараций всех остальных членов правительства была продлена.

Согласно порядку, полная проверка декларации длится 60 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки.

В случае необходимости сроки проведения проверки декларации могут быть продолжены, но не более чем на 30 календарных дней.

Решение о продлении принимается агентством в случае неполучения необходимых ответов от государственных органов власти или субъекта декларирования.

Также, как сообщает "Украинская правда", НАПК также начало проверку деклараций за 2016 год Президента Петра Порошенко.

На заседании собрались все четыре члена НАПК. Ответственный за это направление член НАПК Руслан Радецкий пояснил, что сейчас стартует проверка деклараций за 2016 год, хотя проверка деклараций 2015 года этих чиновников еще не завершилась.

"По ряду независящих от нас причинам, проверка деклараций 2015 года еще не завершилась, но уже поданы декларации за 2016 год, и общество требует их проверки. Я думаю, что это даже плюс, потому что мы сможем сравнивать две декларации", - рассказал Радецкий.

В то же время, члены НАПК заверили, что старт проверок новых деклараций не отменяет проверку всех деклараций за 2015 год.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко задекларировал 12,3 млн гривен доходов за 2016.

Гройсман задекларировал 15 801 563 гривны доходов и заплатил более 1,5 млн гривен налогов за 2016 год.

Антикоррупционные органы открыли уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко.