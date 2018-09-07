НАПК нашла нарушения в декларациях Денисовой

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки декларирования недостоверной информации в трех электронных декларациях уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Во время полной проверки отчетов о доходах омбудсмена за 2015, 2016 и 2017 годы были обнаружены признаки правонарушений, предусмотренных статьей 366-1 (Декларирование недостоверной информации) УК.

Проверкой материалов займется НАБУ.

Руководство Министерства юстиции, согласно электронным декларациям за 2017 год, занимает четыре позиции в первой десятке самых богатых членов Кабинета министров по стоимости движимого имущества в их владении, а также членов их семей