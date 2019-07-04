НАПК нашло скрытые миллионы в еще одной декларации Шуфрича

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило в декларации народного депутата Нестора Шуфрича за 2015 год недостоверные сведения об имуществе на сумму почти 14,3 миллионов гривень, сообщает пресс- служба агентства.

Так, в своей декларации депутат не указал стоимость двух земельных участков, двух домов и пяти квартир. А сведения о еще одном земельном участке депутата вообще не попали в декларацию депутата.

"Решение об утверждении обоснованного заключения по результатам проверки декларации Нестора Шуфрича Национальное агентство... направило в Национального антикоррупционного бюро", - говорится в сообщении.

Ранее НАПК выявило в декларациях Шуфрича за 2016-2017 годы недостоверные сведения на сумму более 14 и более 13 миллионов гривень соответственно.

Кроме Шуфрича агентством выявлены недостоверные сведения в декларациях депутата Кировоградского облсовета Дениса Руденко, депутата Петропавловско- Борщаговского сельсовета Киево-Святошинского района Киевской области Оксаны Кулагиной и главы Красноградской РГА Евгения Третьякова.

По результатам полных проверок деклараций, проведенных в 2017-2019 годах, НАПК сообщило о том, что народные депутаты не задекларировали имущества на 8,5 миллиардов гривень. По результатам проверки НАПК составило и направило в НАБУ 23 вывода об обнаружении признаков уголовных правонарушений по статьям 366-1 (декларирование недостоверной информации) и 368-2 (незаконное обогащение) УК. Последнюю статью Конституционный суд зимой признал "неконституционной". По материалам: ZN.UA /