НАПК не известна причина перебоев работы реестра е-деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) заблаговременно приняло меры по дооснащению аппаратной базы Реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, что позволяет увеличить количество одновременных сессий в пиковых режимах работы системы до 50 - 70 тысяч. Об этом сообщает пресс- служба НАПК.

В частности был увеличен объем оперативной памяти и расширен объем дискового пространства серверного оборудования, установлено дополнительное сетевое оборудование и проведено реконфигурацию оборудования.

В настоящее время ГП "Украинские специальные системы" не предоставило Национальному агентству информацию о причинах перебоев и мероприятия, проводимые для их устранения. Сейчас специалисты Национального агентства, ответственные за IT-направление, находятся в ГП "Украинские специальные системы", чтобы выяснить эти вопросы.

Напомним, В НАПК хотят созвать срочное заседание из-за проблемы с реестром е-деклараций.