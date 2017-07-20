НАПК не нашло нарушений в декларациях девяти министров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило результаты полной проверки деклараций 9 членов правительства за 2015 год.

Оснований для привлечения чиновников к административной или уголовной ответственности нет, сообщает пресс-служба НАПК.

"Соответствующие решения приняли сегодня члены Национального агентства по вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко, министру обороны Степану Полтораку, министру социальной политики Андрею Реве, министру экологии и природных ресурсов Остапу Семераку, министру информационной политики Юрию Стецю, министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, министру культуры Евгению Нищуку, министру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадиму Чернышу и министру инфраструктуры Владимира Омеляна", - говорится в сообщении.

По результатам полной проверки деклараций указанных лиц уполномоченные лица НАПК установили, что задекларированные активы чиновников соответствуют данным, полученным из имеющихся источников, точность оценки задекларированных активов отражена субъектами декларирования верно, во время проверки на наличие конфликта интересов и на наличие признаков незаконного обогащения не выявлено нарушений.

Во время проверки деклараций НАПК использовало информацию, полученную из Национальной автоматизированной информационной системы департамента Госавтоинспекции, Государственного судового реестра Украины и Судовой книги; Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, Госреестра ипотеки, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, Госреестра гражданских воздушных судов, Государственного земельного кадастра, Единого госреестра юридических лиц, физических лиц- предпринимателей и общественных формирований, Госреестра физических лиц- плательщиков налогов, государственных реестров патентов Украины на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и знаки для товаров и услуг и тому подобное, информацию, полученную на запросы от государственных органов, юридических лиц публичного и частного права, а также информацию, изложенную в пояснениях субъектов декларирования и прилагаемых к ним документах. Читайте также: НАПК проверит е-декларации Тимошенко за 2015 и 2016 годы

"Уполномоченные лица НАПК установили, что основания для привлечения вышеупомянутых субъектов декларирования к административной или уголовной ответственности отсутствуют", - заявили в пресс-службе.

Все решения о результатах осуществления полной проверки деклараций, поданных членами Кабинета министров, утвержденные на заседании Агентства, будут обнародованы на официальном сайте НАПК ближайшее время.