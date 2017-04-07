НАПК не смогло отправить в отставку Корчак

Национальное агентство по предотвращению коррупции не смогло отправить в отставку председателя агентства Наталью Корчак

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на "Украинские новости".

"Первым вопросом на сегодняшнем заседании была отставка Корчак", - сказал журналистам источник в НАПК.

По словам собеседника, инициировал данный вопрос член агентства Руслан Рябошапка, а Корчак поддержала его предложение и вынесла соответствующий вопрос на голосование. Рябошапка и еще один член НАПК Руслан Радецкий проголосовали за отставку Корчак. Против отставки проголосовал член агентства Александр Скопич, а сама Корчак воздержалась.

Руслан Рябошапка подтвердил "Украинской правде" информацию о том, что такое голосование действительно было, против проголосовал только Скопич.

Как сообщала "ДС", в конце марта премьер Владимир Гройсман призвал руководство НАПК уйти в отставку из-за сайта е-деклараций, который стабильно "лежал".