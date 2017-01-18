НАПК обнаружило нарушения при финансировании 12 партий - глава ведомства

Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что за нарушение процедуры финансировании партии будут оштрафованы на сумму от 1,7 до 5,1 тыс. грн.

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения порядка финансирования 12 политических партий, а также административные нарушения при предоставлении или получении взноса на поддержку у трех партий.Об этом сообщила в Facebook глава НАПК Наталья Корчак.

"Нарушение порядка финансирования политической партии (блока), то есть правонарушение уголовного характера (зафиксировано у. - "ГОРДОН") 12 политических партий. Отмечу, что имело место представление заведомо недостоверных сведений в отчетах партий. Согласно ст.159-1 Уголовного кодекса это наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 5100 грн. - "ГОРДОН")", - отметила она.

При этом Корчак считает, что "партии стали более ответственными в части своевременности представления собственных отчетов, ощутимо сдержанными в получении средств в партийную кассу и однотипными в допущенных ими нарушениях порядка отчетности".

https://www.facebook.com/korchaknatalya/posts/391484484518614

"Для партий все еще трудно, как оказалось, контролировать представление отчетов местными организациями: большинство нарушений административного характера касающихся непредоставления финансовых отчетов местными ячейками", - отметила Корчак.

Закон о госфинансировании партий был принят в октябре 2015 года. Нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявлял, что каждый украинец будет тратить на финансирование партий 80 копеек в месяц.

Государственное финансирование в 2016 году получили только те парламентские партии, которые подали в Нацагентство отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за первый и второй кварталы 2016 года.