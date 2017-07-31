НАПК обнаружило нарушения в декларации замглавы Харьковской ОГА Шахненко

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции обнаружило нарушения в декларации заместителя главы Харьковской ОГА Евгения Шахненко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Согласно предписанию, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Евгений Шахненко при составлении и представлении декларации нарушил требования пунктов 2 и 7 статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и отметил в декларации отдельные недостоверные сведения", - говорится в сообщении.

Кроме того, НАПК обязало Шахненко исправить недостоверные данные в своей е- декларации.

"С целью устранения выявленных нарушений НАПК требует принять меры по выполнению заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации обязанности по представлению декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015 года достоверным сведениям", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в мае НАПК обнаружило нарушение в электронной декларации премьер- министра Владимира Гройсмана за 2015 год. Позже в агентстве пояснили, что 80 тыс. гривен от Рады в качестве средств, предусмотренных на выполнение депутатских полномочий, не являются доходом, который необходимо декларировать.