НАПК обнаружило нарушения в декларациях экс-министра финансов, экс-нардепа и судьи

Национальное агентство по противодействию коррупции обнаружило нарушения в декларациях секретаря СНБО и экс-министра финансов Александра Данилюка, экс- нардепа от партии "Укроп" Виктора Шевченко и судьи Дружковского городского суда Геннадия Молибоги.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В декларации нардепа-мажоритарщика Верховной Рады 8 созыва Виктора Шевченко за 2017 год не было сведений об автомобиле, который принадлежит ему на праве пользования. Также он скрыл наличие у него и его жены корпоративных прав. Кроме того, не указаны доходы, полученные его супругой. В общем выявлено нарушений на сумму почти 480 тыс. гривен.

Геннадий Молибога в декларации за 2015 год не указал два земельных участка, принадлежащих ему на праве собственности, и автомобиль, который находился у него в пользовании. Кроме того, отметил недостоверные сведения о квартире и легковом автомобиле, принадлежащих ему на праве собственности, а также недостоверно указал доход, полученный женой от занятия предпринимательской деятельностью.

Подавая декларацию за 2016, судья уже указал информацию о земельных участках. Зато сведения об автомобиле, который находился у него в пользовании, не указал. А также недостоверно указал сведения о квартире и автомобиле, принадлежащих ему на праве собственности. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации судьи 2015 года составляет более 1,6 млн грн, а за 2016 - более 560 тыс. грн.

По данным НАПК, Александр Данилюк, подавая декларации за 2015 и 2016 года отметил недостоверные сведения про жилой дом и земельный участок, принадлежащие ему и его супруге на праве общей собственности. Сумма недостоверных сведений в декларациях 2015 и 2016 годов составляет более 1,6 млн грн в каждой.

Сообщается, что НАПК отправит выводы о выявленных признаках уголовных правонарушений в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего начала расследования.

Напомним, секретарь СНБО Данилюк на прошлой неделе написал заявление об отставке.