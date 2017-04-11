НАПК обнаружило нарушения в финансировании партий Самопомич и Батькивщина

Речь идет о нарушении закона по части финансирования партий физическими лицами

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило нарушения в отчетах о финансировании политических партий Самопомич и Батькивщина.

В отчетах указанных партий обнаружены нарушения в части осуществление взносов физическими лицами, сообщили в пресс-службе НАПК.

Речь идет о бюджетах партий за четвертый квартал минувшего года, уточнили в Агентстве.

Соответствующие выводы обещают опубликовать в течение пяти дней со дня принятия решения (11 апреля).

Кроме того, НАПК утвердило выводы по результатам анализа отчетов следующих партий: Народный фронт, Радикальная Партия Ляшко, Партия Блок Петра Порошенко Солидарность.

Ранее глава НАПК Наталья Корчак сообщила детали в связи с первым в Украине решением суда о конфискации денег политической партии из-за нарушения законодательства.