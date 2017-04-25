НАПК оценит действия чиновников, взявших на поруки Мартыненко

Глава НАПК Наталья Корчак высказала мнение, что участие чиновников в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей, это нонсенс

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции оценит действия депутатов и министров, которые участвовали в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко. Об этом сообщила глава НАПК Наталья Корчак на странице в Facebook.

Она отметила, что это первый инцидент такого характера.

"Как по мне, то такая ситуация недопустима. Чиновники, которые участвуют в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей, нонсенс", - написала Корчак.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник призвал НАПК изучить вопрос, может ли член правительства быть поручителем в уголовном производстве.

Премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что готовность ряда министров взять на поруки Мартыненко - командное решение.

22 апреля Соломенский районный суд отпустил экс-депутата Николая Мартыненко на поруки. За него поручились народные депутаты от Народного фронта, министр спорта и член ЦИК.