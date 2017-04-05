НАПК признало сбои в реестре уважительной причиной "опоздания" с е-декларациями

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции одобрило решение об определении уважительной причины несвоевременного представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"В соответствии с документом, НАПК признает уважительной причиной несвоевременного представления декларации ненадлежащее функционирование Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Период ненадлежащего функционирования Реестра будет определяться на основании информации администратора системы, то есть Государственного предприятия "Украинские специальные системы", - говорится в сообщении.

В Нацагентстве отметили, что при осуществлении контроля относительно своевременности представления деклараций и/или решении вопроса относительно необходимости составления протокола об административном правонарушении уполномоченные лица НАПК учтут факт ненадлежащего функционирования Реестра.

НАПК напомнило, что сообщало о нестабильной работе информационно- телекоммуникационной системы Реестр в конце марта текущего года.