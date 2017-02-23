НАПК просят проверить поездку Насирова на инаугурацию Трампа

НАПК получило запрос от министра финансов Александра Данилюка с просьбой проверить поездку председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

Об этом в четверг сообщила глава НАПК Наталья Корчак на своей странице в Facebook.

"Немало было разговоров о не последних людях в государстве, которые лично приняли участие в инаугурации нового американского президента. В частности, поднимались вопросы, каким образом были осуществлены путешествия, о происхождении средств на поездку и о необходимости проверки отдельных путешествий лиц на соответствие антикоррупционному законодательству", - отметила она.

По словам Корчак, первый случай (от разговоров - к конкретным действиям) в этой ситуации НАПК уже есть.

"6 февраля министр финансов украины Александр Данилюк заявил, что будет просить антикоррупционные органы проверить поездку председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова на инаугурацию Трампа. Национальное агентство получило письмо с просьбой проверить участие руководителя ГФС в мероприятиях, связанных с инаугурацией президента США в январе этого года. Со ссылкой на открытую информацию Президентского инаугурационного комитета США, в письме отмечается, что путешествие в Вашингтон и участие в церемонии произнесения клятвы могли стоить одному человеку от 25 тыс. до 1 млн долларов", - отметила она.

Как сообщал Укринформ, ранее министр финансов Александр Данилюк раскритиковал руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова за посещение инаугурации президента США Дональда Трампа и заявил, что попросит НАПК и НАБУ проверить этот якобы бесплатное мероприятие.

Сам Насиров утверждает, что был на инаугурации Трампа, поскольку в это время находился в отпуске в США и не мог пропустить такое событие.