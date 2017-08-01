НАПК проведет полную проверку деклараций четырех чиновников

На заседании НАПК приняло решение об отказе в проведении полной проверки 19 деклараций чиновников, но в отношении 4 человек решили проверку начать

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет полную проверку деклараций еще четырех чиновников. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"На очередном заседании НАПК 28 июля приняло решение об отказе в проведении полной проверки 19 э-деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 - 2016 годы по обращениям физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов. В отношении четырех человек по результатам рассмотрения информации в обращениях - решили проверку начать", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что в соответствии с Порядком проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, для отказа в проведении полной проверки декларации есть такие основания:

- из полученной информации невозможно установить личность субъекта декларирования или идентифицировать конкретную декларацию или соответствующая информация не содержит фактических данных, которые могут быть проверены;

- в полученной информации содержатся утверждения о недостоверности сведений в декларации без каких-либо объяснений несоответствия таких сведений действительности;

- соответствие действительности сведений, относительно недостоверности которых получена информация, установлено ранее.

Субъектами декларирования, по которым НАПК начнет проверку, являются:

Кармазин Николай, прокурор Полтавской области, за 2015 и 2016 годы;

Карман Василий, первый заместитель прокурора Запорожской области за 2015 и 2016 годы;

Коцюбко Ирина, прокурор первого отдела процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения Управление надзора в уголовном производстве прокуратуры Киева, за 2016 год;

Моргун Александр, бывший первый заместитель начальника межрегиональной таможни Государственной фискальной службы Украины, за 2016 год.

На этом же заседании Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение об утверждении результатов 11 проверок, в том числе декларации премьер-министра, членов Кабмина, народных депутатов, судей и других чиновников.

20 июля 2017 года сообщалось, что НАПК в ходе полной проверки э-деклараций девяти членов правительства за 2015 год не нашло в них нарушений.