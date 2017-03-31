НАПК проверил около трех тысяч е-деклараций из 103 тысяч деклараций.

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверило около трех тысяч поданных электронных деклараций чиновников. Об этом заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий в эфире ток-шоу "Право на владу".Он также сообщил, что 24 проверки касались субъектов декларирования от президента до обычного министра.
Всего на первом этапе было подано около 103 тысяч электронных деклараций.
Напомним, что в НАПК продлили срок подачи электронных деклараций до 1 мая 2017 года.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с проволочками в налаживании работы Реестра электронных деклараций. Ранее премьер выражал недовольство работой главы НАПК Наталии Корчак из-за проблем с функционированием реестра электронных деклараций.
Антикоррупционные общественные организации Украины, среди которых - "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан" и "Transparency International Украина", также обратились к Кабинету министров с призывом неотложно рассмотреть вопрос смены руководства НАПК, которое оценивается активистами как некомпетентное.
Глава НАПК Наталья Корчак, в свою очередь, заявила, что не намерена идти в отставку после критики со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана.
До этого, в НАПК возложили ответственность за работу Реестра на администратора системы - Государственное предприятие "Украинские специальные системы".
По материалам: Телеканал "1+1"
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