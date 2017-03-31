НАПК проверил около трех тысяч е-деклараций из 103 тысяч деклараций.

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверило около трех тысяч поданных электронных деклараций чиновников. Об этом заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий в эфире ток-шоу "Право на владу".

Он также сообщил, что 24 проверки касались субъектов декларирования от президента до обычного министра.

Всего на первом этапе было подано около 103 тысяч электронных деклараций.

Напомним, что в НАПК продлили срок подачи электронных деклараций до 1 мая 2017 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с проволочками в налаживании работы Реестра электронных деклараций. Ранее премьер выражал недовольство работой главы НАПК Наталии Корчак из-за проблем с функционированием реестра электронных деклараций.

Антикоррупционные общественные организации Украины, среди которых - "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан" и "Transparency International Украина", также обратились к Кабинету министров с призывом неотложно рассмотреть вопрос смены руководства НАПК, которое оценивается активистами как некомпетентное.

Глава НАПК Наталья Корчак, в свою очередь, заявила, что не намерена идти в отставку после критики со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана.

До этого, в НАПК возложили ответственность за работу Реестра на администратора системы - Государственное предприятие "Украинские специальные системы".

По материалам: Телеканал "1+1"

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