НАПК проверяет более сотни чиновников за несвоевременную подачу деклараций, - Радецкий

Проверки всех деклараций начнутся после утверждения порядка их проведения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку более сотни чиновников по фактам несвоевременного представления электронных деклараций. Об этом сегодня во время брифинга заявил и.о. председателя НАПК Руслан Радецкий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это более сотни человек, которых мы сегодня начали проверять... Я, например, позавчера расписал еще пачку сообщений о том, что те или иные лица несвоевременно подали электронные декларации", - заявил Радецкий.

По его словам, проверки всех субъектов представления электронной декларации начнутся после регистрации порядка полной проверки в Министерстве юстиции.

Напомним, в ближайшее время в Министерство юстиции будут направлены проекты порядка проведения полной проверки электронных деклараций чиновников.