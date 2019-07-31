НАПК распределило 157 млн грн бюджетных средств на 6 парламентских партий

НАПК предоставит политическим партиям госфинансирование на 3-й квартал 2019- го

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Так, бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий:

"Народный фронт" - 36,36 млн грн;

"Европейская солидарность" (согласно решению ХИИ Внеочередного Съезда Партии "Партия" Блок Петра Порошенко "Солидарность" об изменении наименования партии) - 35,84 млн грн;

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 12,23 млн грн;

"ВО" Батькивщина "- 9,33 млн грн;

"Объединение" Самопомощь "получит 32,16 млн грн, из которых 14,14 млн грн - средства при соблюдении предусмотренного законодательством гендерного принципа.

"Оппозиционный блок" в III квартале 2019 года получит средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политической партии в размере 50% (по II и III кварталы) общей величины ежегодного государственного финансирования для политической партии - 30,98 млн грн.

Объясняется, что перечисление средств политической партии осуществлена вследствие выяснения обстоятельств и устранения причин, послуживших основанием для принятия решения Национального агентства о неперечисление средств государственного финансирования уставной деятельности во II квартале 2019 года.