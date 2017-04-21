НАПК убрало из свободного доступа сотню "особенных" е-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции по-тихому, никого не уведомляя, убрало с сайта электронные декларации примерно сотни человек.

Как сообщается в программе журналистких расследований 24 Канала, основная часть скрытых деклараций принадлежит сотрудникам военных прокуратур и ГПУ.

"Последнее, чего можно ожидать от агентства, которое занимается базой электронных деклараций - что оно просто по-тихому прикроет декларации. Я так понимаю, ставку сделали на то, что никто не заметит. Ну ведь попробуй разоблачи исчезновение нескольких сотен документов в базе на полмиллиона записей. А нет, заметили", - сообщил журналист канала Денис Бигус.

После того, как это исчезновение появилось во всех новостях, агентство дало объяснение. Декларации скрыли согласно постановлению заместителя Генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

"Постановление Матиоса вдруг оказалась сильнее закона Украины о декларировании, который никаких исключений для прокуроров не делает", - сообщается в программе.

Как известно, в законе четко прописано, что все другие законы и подзаконные акты должны согласовываться с законом о декларации. "Это сделали именно для того, чтобы предотвратить внесение исключений, и еще исключений, и еще исключений. Не помогло", - добавил Бигус.

При этом, с целью обеспечить безопасность работников, Матиос в своем постановлении апеллирует к закону, согласно которому данные про оперативных сотрудников при необходимости могут быть изъяты из паспортных столов, адресных бюро и справочно-информационных служб.

"Так агентство по предотвращению коррупции, которое должно предотвращать коррупцию, опустили до справочной службы. Одно постановление заместителя генпрокурора четко указало их место. На дне", - заключил журналист.

Ранее в НАПК заявили, что автоматическая проверка электронных деклараций чиновников не состоялась, поскольку необходимые для этого блоки программного обеспечения системы реестра не были разработаны.

По материалам Телеканал 24