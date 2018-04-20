НАПК уведомило НАБУ о недостоверной информации в декларации нардепа Рабиновича

В информации, которую Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передало в Национальное антикоррупционное бюро, говорится о неуказанной нардепом Вадимом Рабиновичем в декларации за 2015 год доли уставного капитала фирмы.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) уведомило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) о недостоверной информации, обнаруженной в декларации за 2015 год (исправленной) народного депутата Вадима Рабиновича. Об этом информирует сайт НАПК.

"Было установлено, что депутат указал в декларации информацию о принадлежащих ему на праве собственности 50% корпоративных прав в уставном капитале ООО "Ньюс Нетворк", тогда как на конец отчетного периода он был владельцем 100% компании. Стоимость неуказанной доли уставного капитала составляет 600 тыс. грн", - сказано в сообщении.

В агентстве отметили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (440,5 тыс. грн) предусмотрена Уголовным кодексом Украины.

Сегодня стало известно, что Рабинович внес в суд Ниццы €400 тыс. залога, чтобы вернуть в пользу Украины виллу одного из лидеров Оппозиционного блока Сергея Левочкина стоимостью €40 млн.