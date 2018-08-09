НАПК внесло предписание Авакову

НАПК внесло предписание министру внутренних дел Арсену Авакову из-за 30 случаев непредставление и несвоевременное представление е-деклараций должностными лицами аппарата МВД.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам плановых проверок соблюдения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" в государственных органах внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и направило в суд еще 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц", - говорится в сообщении.

Так, по результатам проведенной проверки в Министерстве внутренних дел Украины НАЗК установило, что ответственные должностные лица министерства не сообщили Нацагентству о 30 случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций должностными лицами аппарата МВД, предприятий, учреждений, организаций, входящих в сферу управления МВД.

"Кроме того, были установлены нарушения требований статьи 53 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в части необеспечения министерством надлежащих условий для осуществления сообщений его работниками о нарушении требований закона другим лицом через официальный веб-сайт МВД", - добавили в НАПК.

Согласно предписанию, Нацагентство требует устранить выявленные нарушения, провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, и по его результатам принять меры в установленном законом порядке. Читайте также: НАПК передало в суд 7 протоколов в отношении спонсоров "Самопомочі"

"Кроме того, по результатам плановых проверок, проведенных в государственных органах, составлены и направлены в суд 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц. Так, два должностных лица Министерства внутренних дел несвоевременно подали декларации перед увольнением, а начальник Управления Укртрансбезопасности в Запорожской области не подал уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - отметили в Национальном агентстве и добавили, что составление протокола является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.