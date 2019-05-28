НАПК выявило в декларациях депутатов недостоверные данные на 8,5 миллиарда

Национальное агентство по вопросам предупреждения и противодействия коррупции выявило недостоверные сведения на 8,5 млрд гривень в декларациях 72 народных депутатов.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"НАПК завершило полную проверку 110 деклараций, представленных 72 народными депутатами Украины. Из них в 77 декларациях народных депутатов выявлены недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 млрд гривень", - говорится в сообщении.

В результате проверки есть 10 заключений НАПК о выявленных признаках уголовных преступлений в действиях народных депутатов: Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука. Соответствующие материалы НАБУ приобщило к материалам соответствующих уголовных производств.

В агентстве также сообщили, что материалы НАПК о недостоверных сведениях в декларации Людмилы Денисовой стали основанием для НАБУ начать досудебное расследование. Также на основании обоснованных заключений НАПК о недостоверных сведениях в декларациях Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу. Читайте также: НАПК утвердило результаты проверки 28 деклараций чиновников

В общей сложности по результатам проверки НАПК составило и направило в НАБУ для осуществления досудебного расследования 23 обоснованных заключения о выявлении признаков уголовных преступлений: декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ст.366-1 УКУ) и незаконное обогащение (до признания неконституционной ст.368-2 УКУ).