НАПК зафиксировало 84 правонарушения при декларировании доходов политических партий

В I квартале среди больше всего проштрафившихся "УКРОП", "Объединение "Самопомощь" и "ВО "Свобода".

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило и направило в суд 84 административных протоколов по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за первый квартал 2018 года. В частности большинство из них, а точнее 45, составленные по статье 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение установленного законом порядка предоставления или получения взноса на поддержку политической партии.

"Согласно статьи 212-21 КУпАП о нарушении установленного порядка или сроков представления отчета политической партии об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера или представления финансового отчета, оформленного с нарушением установленных требований, составлено и направлено в суд 36 протоколов", - говорится в сообщении агентства.

Также уполномоченные лица НАПК составили три админпротокола по статье 188- 46 о невыполнении законных агентства по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции, непредоставление информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления, предоставление заведомо недостоверной информации или не в полном объеме.

В НАПК отметили, что наибольшее количество административных протоколов составлено в отношении физических лиц, которые осуществляли взносы на поддержку политических партий "УКРОП" и "Объединения "Самопомощь" с нарушением установленного законом порядка предоставления таких взносов, и партии "ВО "Свобода" относительно несвоевременной отказа партии от взносов, осуществленных вопреки статье 15 Закона Украины "О политических партии в Украине". Административные протоколы направлены в районные суды городов Киева, Львова, Черкасс, Днепропетровска, Полтавы, Житомира, Львовской, Черкасской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой областей Украины.

Отметим, что ранее Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало 72 уголовных производства по факту внесения недостоверных данных в электронные декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления. Общая стоимость незадекларированного имущества, выявленного детективами, превысила 750 миллионов гривен.