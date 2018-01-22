Нардеп Арьев повторно избран вице-президентом ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев избран вице-президентом Ассамблеи.

Как информирует "Слово и Дело", об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Владимир АрьевНародный депутат УкраиныАрьев пообещал не голосовать за законы, которые снизят уровень независимости антикоррупционных ведомствСказано 6 декабря 2017 г.Статус обещания: В процессе

Заместители главы ПАСЕ избираются по квотам национальных делегаций (сопредседатели страны меняются по ротации), в этом году Украина подала Арьева на эту должность.

Квоты двух делегаций - российской и итальянской - остались вакантными.

В прошлом году обязанности вице-президента ПАСЕ от Украины исполнял Георгий Логвинский. В частности, он вел часть заседания в период, когда из-за недоверия депутатов к Педро Аграмунту ПАСЕ временно осталась без президента.

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Как сообщала ЕП, в понедельник президентом ПАСЕ избрали итальянца- социалиста Микеле Николетти.

Напомним, 22 января в Страсбурге начала свою работу Парламентская ассамблея Совета Европы.