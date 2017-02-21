Нардеп Артеменко не собирается слагать полномочия из-за плана о сдаче в аренду Крыма

Народный депутат Украины от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко не планирует слагать депутатские полномочия.

Об этом политик заявил в интервью журналистам, передают Українські Новини.

"Я вчера общался со своей женой, своими родителями, своими друзьями. Я получил вчера десятки тысяч сообщений в поддержку наших мирных инициатив. Это убеждает меня в том, что единственная сейчас возможность, площадка для достижения моей цели - это парламент", - заявил он.

По словам Артеменко, после объявления спикером парламента Андреем Парубием об исключении нардепа из Радикальной партии, он останется внефракционным депутатом.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Служба безопасности Украины проверит народного депутата Украины Андрея Артеменко на факт государственной измены в связи с публикацией в The New York Times скандального "плана" о сдаче Крыма в аренду России.

Соответствующее депутатское обращение в СБУ направила народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.