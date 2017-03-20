Нардеп Артеменко показал свой канадский паспорт

Депутат Андрей Артеменко, который стал широко известен в начале этого года благодаря "мирному плану по сдаче в аренду Крыма России", заявил о том, что его канадский паспорт был аннулирован еще в 2014 году. При этом политик показал фотографии документа, сообщает издание Хвиля.

Во время круглого стола в Киеве на тему "Нужно ли Украине двойное гражданство" Артеменко сказал, что его канадский паспорт был аннулирован еще перед парламентскими выборами 2014 года. При этом он подчеркнул, что был аннулирован паспорт, но не гражданство Канады.

Также нардеп показал фотографии своего канадского паспорта прямо во время круглого стола.

Артеменко показал свой аннулированный паспорт

"Сама идея запрета двойного гражданства убивает идею поддержки Украины со стороны украинцев, которые имеют два и более гражданства, а таковых не менее 3,5 млн. человек. Мы утратим поддержку этих людей, если пойдем на такой шаг", - считает Артеменко.

Напомним, ранее прокуратура возбудила уголовное дело против Артеменко, а Радикальная партия исключила нардепа из фракции. Также генпрокурор утверждал, что у Артеменко есть гражданство Канады.