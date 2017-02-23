Нардеп Артеменко пригрозил генпрокурору Луценко судом

Народный депутат Андрей Артеменко настаивает на закрытии возбужденного против него дела до конца четверга, 23 февраля, иначе подаст на генерального прокурора Украины Юрия Луценко в суд. Об этом нардеп заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Сегодня ночью вышла новая статься в The New York Times с упоминанием моего имени. Моя позиция проста - если генпрокурор зарегистрировал уголовное дело на основании упоминания моего имени в СМИ, то после новой статьи он должен отменить свое решение и исключить уголовное дело из реестра. Если он этого не сделает и не извинится передо мной, то я оставляю за собой право обратиться в суд. Но не в Печерский, а в суд Нью-Йорка, поскольку говорится о госизмене именно в Нью-Йорке. Я буду подавать в суд на ГПУ и генпрокурора с целью защитить свою репутацию", - сказал Артеменко.

По его словам, он узнал о вызове на допрос в ГПУ из СМИ. Официальную повестку никто ему не вручал. В связи с этим он уверен, что дело против него возбудили, руководствуясь политическими мотивами.

"Как мне стало известно из СМИ, Генпрокуратура вызвала меня на допрос, выслав мне повестки по месту работы и месту проживания, однако я их пока не получил. Даже без повестки я в 10:00 пойду на допрос", - добавил парламентарий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что прокуратура Автономной Республики Крым вызвала на допрос Артеменко.