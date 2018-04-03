Нардеп Бакулин объявлен в розыск

Национальная полиция Украины объявила в розыск народного депутата Украины Евгения Бакулина ("Оппозиционный блок"), которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах, сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Разыскиваемые лица".

В ведомстве отметили, что нардеп исчез 19 марта, мера пресечения к нему не применялась.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины вызывает на 5 апреля народного депутата Е.Бакулина (фракция "Оппозиционный блок") в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что Генпрокуратура расследует уголовное производство по ст.255 (создание преступной организации), ст.191 (хищение), ст.209 (отмывание средств и другим статьям, и досудебным следствием установлено, что Е.Бакулин, вероятно, принимал участие в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украина" в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок (так называемых "вышек Бойко").

Напомним, что Е.Бакулин в 2007 году, с 2010 по 2014 гг. занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".