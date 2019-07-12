Нардеп Чорновол предложила Зеленскому обменять ее на военнопленных моряков и Сенцова

Кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Татьяна Чорновол обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом обменять ее на военнопленных украинских моряков и Олега Сенцова.

"Если ты говоришь, что поменять на пленников - меняй! Я готова. Я думаю, что за меня много дадут. Пленных моряков, Сенцова, он уже достаточно отсидел, я готова занять его место. Делай это, давай, делай что-то", - заявила она в эфире телеканала Эспрессо.

"Против меня даже фейковое дело в "Рашке" есть", - добавила депутат на своей странице в Фейсбук.

Ранее президент Владимир Зеленский высказался за обмен бывших политиков на военнопленных. Также он предложил расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко.

Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин впервые провели телефонный разговор. В Офисе президента Украины заявили, что ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков.