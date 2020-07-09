Нардеп Деркач оприлюднивнів нові аудіозаписи нібито перемовин Порошенка з Путіним

Народний депутат Андрій Деркач та колишній прокурор Костянтин Кулик оприлюднили нові аудіозаписи нібито міжнародних перемовин п'ятого президента Петра Порошенка. Цього разу вони показали розмову із нібито президентом Росії Володимиром Путіним.

Аудіозаписи вони оприлюднили під час пресконференції 9 липня.

Як стверджує Деркач, розмова між людьми із голосами, схожими на Порошенка та Путіна, відбулася наприкінці квітня 2015 року. Спочатку обидва президенти начебто обговорили можливість введення миротворців на окуповану територію Донбасу. У цій розмові Порошенко нібито розповідав Путіну, що західні партнери вважають цю ідею "російською приманкою". Та і взагалі, що введення миротворців "великого ентузіазму" у західних партнерів не викликає. У відповідь на це начебто Путін доручив обговорити це на зустрічі міністрів закордонних справ обох країн.

Після цього нібито Порошенко запропонував, щоб представники Росії, ОБСЄ та України напередодні засідань у Мінську збиралися та обговорювали порядок денний і виходили з цих перемовин з "конкретними результатами".

Далі Порошенко начебто привітав Путіна із прийдешнім Днем праці, після чого президенти нібито почали говорити про ордени та медалі, які планують роздавати. Наприкінці розмови людина з голосом Путіна запитала у Порошенко про ситуацію всередині країни і як він з цим справляється, а наостанок попрощався: "Обіймаю. До побачення".

20 травня Офіс генпрокурора почав перевірку "плівок Деркача". Зареєстровано кримінальне провадження за статтями про зловживання владою та держзраду. Зеленський відреагував на "плівки Деркача", заявивши, що на Порошенка чекає багато вироків.

Адвокати Порошенка заявили, що за "плівками Деркача" стоїть Офіс президента. Бізнесмен Ігор Коломойський звернувся до генерального прокурора Ірини Венедіктової із заявою після публікацій "плівок Деркача".

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