Нардеп "Голосу" Юрчишин подав заяву до Офісу Генпрокурора і ДБР на Тищенка через напад на Лероса

У ДБР і Офіс Генпрокурора подали заяву про можливий злочин, скоєний нардепом "Слуги народу" Миколою Тищенком у зв'язку з його нападом на іншого нардепа Гео Лероса під час виступу останнього з трибуни Верховної Ради щодо справи "вагнерівців".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Подав у Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора заяву про злочин, вчинений народним депутатом України Миколою Тищенком", - заявив він.

"9 вересня Тищенко М.М. напав на Гео Лероса під час його виступу за трибуною сесійного залу Верховної Ради України, виштовхнув Лерроса Г .Б. за межі трибуни, чим припинив його виступ як народного депутата України та перешкодив здійсненню ним своїх повноважень. Які йому надав народу України як депутату. На мою думку, в діях Миколи Тищенка вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 346 Кримінального кодексу України, - вчинення насильницьких дій у зв'язку із державною діяльністю народного депутата України, та частиною першою статті 351 Кримінального кодексу України - створення штучних перешкод у роботі народного депутата України. Щодо статті 346, то такі дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, а щодо 351 - штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років", - пояснив Юрчишин.

"Український парламент - це місце для дискусій та представництва інтересів громадян України, а не для застосування насильства та знущання над парламентськими процедурами. Тепер Тищенком має зайнятися ДБР. Це за умови, звісно, що пані Генпрокурорка буде справді незалежна, а не покриватиме своїх колишніх однопартійців. Але навіть при її бездіяльності чи протидії - строки за цими статтями достатні, щоб добитися справедливості. Йдуть постійні декларації про незалежність правоохоронних органів від виконавчої влади. Що ж - тепер з'явився шанс це довести", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.

Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.

Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.

Глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.