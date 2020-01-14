Нардеп из "ЕС" пытается выяснить, кто организовал визит Зеленского в Оман

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в Офис президента с просьбой объяснить, кто организовал визит Владимира Зеленского в Оман.

Об этом нардеп сообщил в своем Facebook.

"Хочу узнать, кто именно организовывал визит Зеленского в Оман? По чьему приглашению он туда полетел? Действительно ли перелет Зеленского был чартерным рейсом? Кто оплатил перелет? Почему Президент Украины проживал в отеле The Ritz-Carlton? Кто оплачивал проживание? Ждем официальный ответ", - написал Гончаренко.

Как сообщали в Офисе президента, 5 января Владимир Зеленский отбыл в семьей в Оман для того, чтобы провести ряд рабочих встреч на наивысшем уровне. В частности, глава государства встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль- Муршидом.

Отметим, что директор Одесского художественного музея, художник Александр Ройтбурд в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на телеканале ATR заявил, что желание президента Украины Владимира Зеленского скрыть свой отдых в Омане было ошибкой.

ATR.ua

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