Нардеп из "Народного фронта" Логвинский стал вице-президентом ПАСЕ на 2017 год

Народный депутат Украины фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский избран одним из 17 вице-президентов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на сессии Ассамблеи в Страсбурге.

"Очередная победа Украины на международном фронте - в Страсбурге, при единогласной поддержке зала, меня избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это огромная честь, гордость и ответственность для меня", - написал Г.Логвинский на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщается на сайте ПАСЕ, в общей сложности 17 вице-президентов организации, в том числе Г.Логвинский, были избраны в понедельник. Как отмечается в сообщении, вице-президентов избирают ежегодно в начале очередной сессии и они остаются в должности до открытия следующей сессии.

