Нардеп Куприй направил депутатское обращение Порошенко: где и как он покупает оружие для армии

Внефракционный нардеп Виталий Куприй заявил, что обычному гражданину купить оружие, которое президент Украины Петр Порошенко передавал Вооруженным силам, не удастся.

Куприй направил депутатское обращение Петру Порошенко Фото: Віталій Купрій / Facebook

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй направил депутатский запрос президенту Украины Петру Порошенко с просьбой сообщить, каким образом ему удалось легально купить оружие и передать его армии.

Запрос нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

"Несколько дней назад Порошенко в Кропивницком с гордостью заявил перед нашими спецназовцами, что дарит им 100 снайперских комплексов, в составе 82 7,62 мм карабинов Z-10 (308 Winchester) и 18 винтовок Savage под патрон 338 Lapua Magnum, оптику, дальномеры и десятки тысяч патронов", - написал Куприй.

Нардеп добавил, что "обычному гражданину купить в супермаркете такое оружие не удастся, за это даже предусмотрена уголовная ответственность".

"Итак, решил спросить у президента, где и как он покупает оружие для армии. Какую форму оплаты использует. Вообще с чего набралось полмиллиарда его пожертвований? Проинформирую общественность о полученном ответе", - заявил нардеп.

Портал Ukrainian military pages сообщал, что с начала российской агрессии против Украины Петр Порошенко потратил на помощь украинской армии около полумиллиарда гривен.

В числе переданной помощи, по данным ресурса, - автомобили, бронежилеты, снаряжение, форма, теплые вещи, дальномеры и другая оптика, а также 100 снайперских комплексов в составе 82 карабинов калибра 7,62 мм и 18 винтовок Savage. А также "десятки тысяч патронов".

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев утверждал, что только в 2015 году "компания Порошенко отдала на восстановление ВСУ 350 млн грн".

