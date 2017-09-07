Нардеп Микитась присоединился к "Воле народа"

Внефракционный народный депутат Максим Микитась принял решение присоединится к депутатской группе "Воля народа", пишет РБК-Украина.

По словам представителя группы Ярослава Москаленко, Микитась уже написал соответствующее заявление о вступлении.

"К депутатской группе" Воля народа "присоединился народный депутат Максим Микитась, он так же мажоритарщик, как и большинство моих коллег. Поэтому жду плодотворную законодательную совместную деятельность", - сообщил Москаленко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл во вторник, 5 сентября, седьмую сессию. В четверг, 7 сентября, в сесионный зал парламента пришел президент Украины Петр Порошенко - он обратился с посланием к народным депутатам о внутреннем и внешнем положении страны.

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