Нардеп Недава вышел из фракции БПП

Депутат Верховной Рады Олег Недава покинул ряды фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом на заседании парламента заявила заместитель председателя Рады Ирина Геращенко.

"Согласно поданному заявлению и ч. 3 ст.60 регламента Верховной Рады, сообщаю о выходе народного депутата Украины Недавы Олега из состава депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины", - сказала она.

Народные депутаты Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Аркадий Корнацкий вышли из состава фракционной группы БПП в парламенте.

Народный депутат Александр Грановский вышел из партии "Блок Петра Порошенко".

Заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко, близкий друг и бизнес- партнер бывшего президента Петра Порошенко, выходит из президиума партии "Блок Петра Порошенко".

Народный депутат Сергей Каплин вышел из фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде.

Политическая партия "Европейская солидарность" (бывшая БПП) на съезде избрала своим лидером экс-президента Петра Порошенко.

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