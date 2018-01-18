Нардеп объяснил, почему минские договоренности не упоминаются в законе о реинтеграции

Минские договоренности никогда не были ратифицированы Верховной Радой Украины и поэтому не имплементированы в закон о реинтеграции Донбасса. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент УНН.

"Минска нет (в законе о реинтеграции Донбасса - ред.), потому что природа этого пакта отличается от природы законодательно-нормативного правового акта. Мы не можем дипломатическо-политические акты, которые имеют тенденцию меняться во времени, имплементировать в украинское законодательство. Есть только международные акты, обязательность которых признана ВР путем их ратификации. Минский договор или любые протоколы к нему никогда не ратифицировались парламентом, соответственно он не может стать частью этого проекта", - подчеркнул И.Винник.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.